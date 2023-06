Caltanissetta, LILT: ECG ed ecocardiografia gratuita per i pazienti oncologici. Come prenotare

Le nuove terapie e/o le terapie combinate hanno migliorato la sopravvivenza al cancro, in un numero crescente di casi trasformando il tumore in una «malattia cronica», ma l’allungarsi della sopravvivenza è associata a complicazioni cardiovascolari, soprattutto negli anziani e nei soggetti con comorbidità cardiovascolari preesistenti.

Dopo il completamento della terapia antitumorale, l’attenzione si concentra sulla gestione dei fattori di rischio cardiovascolari e oncologici e sulla modifica dello stile di vita.

L’ecocardiografia e i biomarcatori sono i principali metodi utilizzati per la valutazione e il monitoraggio della cardiotossicità e a tal fine la LILT Caltanissetta ha organizzato un ambulatorio specialistico con possibilità di eseguire visita, ECG ed ecocardiografia gratuita per i pazienti oncologici.

“L’ecocardiografia – spiega il dott. Raimondo Maira – è un esame non invasivo che evidenzia dimensioni, forme e movimento delle strutture cardiache e viene già ampiamente utilizzata per valutare la cardio-tossicità nei malati oncologici.

In generale, l’esame ecocardiografico dovrebbe essere eseguito prima di iniziare il trattamento chemioterapico, ogni tre mesi durante i 12 mesi di terapia e poi ogni sei mesi per i due anni successivi, ma la frequenza dell’esame deve essere adattata al profilo di rischio del singolo paziente

Infine, poiché è ormai accertato che la chemioterapia debba essere considerata esattamente come un fattore di rischio cardiovascolare – concludo il dott. Maira – è fondamentale che il malato di tumore eviti tutti gli altri elementi riconosciuti come rischio per il cuore: fumo, sovrappeso, sedentarietà, pressione alta, ipercolesterolemia”.

Per prenotazioni il numero è 393/8110020