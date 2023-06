Caltanissetta. Il 5 giugno sarà celebrato il 209° Annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri

CALTANISSETTA. Lunedì 5 giugno, alle ore 19.00, sarà celebrato il 209° Annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Da 209 anni i Carabinieri sono al fianco degli italiani, con le Stazioni e Tenenze territoriali, a cui si affiancano, con indissolubile sinergia, le Stazioni Forestali e i Reparti Speciali che consentono la tutela e la salvaguardia della popolazione in ogni aspetto: dalla salute all’ambiente, dalla tutela della normativa del lavoro a quella del patrimonio culturale, fino al contrasto al terrorismo. Gli interessi della collettività sono costantemente tutelati da uomini e donne che, guidati dai valori dell’Arma e dalla vocazione alla salvaguardia del prossimo, hanno scelto di intraprendere la vita militare.

Il programma della celebrazione prevede la deposizione di una corona d’alloro all’interno della Caserma “Guccione”, e a seguire, la cerimonia militare sulla sede stradale antistante l’ingresso principale del Comando Provinciale Carabinieri. Per questo motivo dalle ore 07,00 del 3 giugno 2023 e fino al termine della cerimonia è stato istituito un divieto di sosta, ambo i lati, lungo la sede stradale di viale Regina Margherita, dal civico 36 al civico 54, e dalle ore 15,00 del 5 giugno 2023 (lunedì) e fino al termine della cerimonia un divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, lungo la via Chiarandà – viale Regina Margherita fino all’altezza di via Senatore D’Antona, per consentire il regolare svolgimento della cerimonia (gli ospiti autorizzati a parcheggiare le autovetture in viale Regina Margherita saranno dotati di pass da mostrare alla pattuglia incaricata del blocco in via Chiarandà).

La cerimonia, in caso di maltempo, si terrà presso il Teatro “Regina Margherita”, sito a Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele II n.73.

Le celebrazioni sono aperte a tutta la cittadinanza che desidera condividere con i Carabinieri la ricorrenza della Fondazione dell’Arma.