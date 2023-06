Caltanissetta, hackerato il profilo social dell’assessore Andaloro: “A chiedere soldi non sono io”

A finire nella trappola degli hacker questa volta è finta l’assessore del Comune di Caltanissetta Cettina Andaloro.

“Mi hanno segnalato che è stato aperto un profilo Instagram con la mia foto e il mio nome” ha spiegato l’assessore sottolineando che, ancor più grave, ai contatti che vengono raggiunti viene chiesto un bonifico economico in un conto corrente.

“Per fortuna c’è chi non cade in questa trappola e mi sta segnalando la vicenda che ho tempetivamente comunicato a Meta ma temo che qualcuno possa cadere in questa truffa – ha spiegato Cettina Andaloro -. Io non ho mai chiesto contributi economici nè mai lo farò. Un principio valido sia in presenza sia attraverso i social. La beneficienza si fa in silenzio e certamente non attraverso questi canali”.

L’assessore chiede a chiunque fosse raggiunto da questo account di segnalarlo al sistema come falso in modo che possa essere tempestivamente rimosso.