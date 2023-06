Caltanissetta, Di Dio: “Alla Villa Amedeo sfuma l’estate. Lavori ancora a rilento”

La II Commissione Consiliare Permanente del Comune di Caltanissetta ha effettuato un sopralluogo alla Villa Amedeo e al suo giardino.

Il presidente Fabrizio Di Dio e i Consiglieri Faraci, Aiello, Mazza, Mancuso, Matta, Falcone e Scalia hanno osservato lo stato dei lavori di manutenzione straordinaria che, purtroppo, vanno ancora troppo “a rilento”.

Una condizione che impedisce la riapertura al pubblico durante questa stagione estiva e, dunque, niente passeggiate tra i viali o divertimento al parco giochi interno.

Ad accompagnare la commissione nel suo tour era presente il dipendente tecnico della direzione lavori pubblici Gianfranco Sardo che ha potuto meglio fotografare le attività ancora da eseguire e i tempi previsti per l’ultimazione del lavori in calendario per la seconda decade di luglio.

“Il nostro timore – ha proseguito Di Dio- è che anche questa volta, così come nel corso del precedente sopralluogo, la data di fine lavori non sarà rispettata, a discapito di tutte quelle famiglie che in questo periodo estivo avrebbero potuto godere di questo splendido polmone verde. Sulle attività eseguite, dichiarate complete dal dottor Sardo, come ad esempio i lavori di pavimentazione del viale principale, l’esecuzione ci sembra imperfetta. Tale costatazione, associata ai continui ritardi inerenti la consegna dei lavori, rende il tutto semplicemente increscioso”.