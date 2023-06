Caltanissetta. “Case a 1 €”, la Giunta comunale adotta il regolamento: la parola ora al Consiglio comunale

Importante passo in avanti nell’attuazione del progetto “Case a 1 €”, volto alla promozione e alla valorizzazione del capoluogo nisseno, uno dei principali obbiettivi previsti nel programma del sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, e dal gruppo di governo della città.

Con la Delibera di Giunta comunale n. 50 del 12 giugno 2023, dopo un lungo e tortuoso confronto con il Consiglio e gli Uffici, l’Amministrazione comunale ha adottato il “Regolamento per la promozione e la divulgazione della vendita a 1 € degli immobili ricadenti nel territorio comunale di Caltanissetta”. Regolamento che ora sarà sottoposto all’approvazione definitiva da parte dell’assise cittadina.

Il documento approvato dalla giunta Gambino prevede l’uso di una piattaforma informatica dedicata, attraverso la quale, in modo semplice e veloce, si realizzerà l’incontro tra domanda e offerta di compravendita degli immobili che versano in stato di degrado e che richiedono interventi di ristrutturazione o riqualificazione.

“Il progetto rappresenta la soluzione più adeguata al nostro territorio – dichiara l’assessore Marcello Frangiamone a conclusione della riunione di giunta – perché consente al Comune di Caltanissetta di svolgere il ruolo di facilitatore dell’incontro tra i soggetti interessati, con l’obiettivo di recuperare gli immobili fatiscenti e ripopolare la nostra città e il suo centro storico, a beneficio dell’intera comunità”.

“Quello di oggi – commenta il vicesindaco, Grazia Giammusso – è il risultato ottenuto a conclusione di una serie di incontri tra Sindaco, Assessori, dirigente della II Direzione, ing. Tomasella, Consiglio Notarile, Consigli degli Ordini professionali degli Ingegneri, Architetti e Geometri, agenzie immobiliari locali, e altri svariati soggetti che, a vario titolo, l’Amministrazione comunale è stata lieta di coinvolgere per garantire una collaborazione efficace, volta a contenere i costi associati all’intero processo di compravendita e ristrutturazione degli immobili”.

“Con questo regolamento – dichiara il primo cittadino, Roberto Gambino – si è voluto offrire a famiglie e singoli cittadini la possibilità di acquistare una casa senza esborso di danaro con l’impegno, però, di restaurarla, in modo da contribuire, così, al recupero del patrimonio architettonico della città.

Il nostro auspicio – continua il Sindaco – è che nisseni e non nisseni possano sentirsi incentivati ad acquistare un immobile a scopo abitativo o per investimento. Un’opportunità anche per i giovani che cercano casa e per gli stranieri che vogliono risiedere in Sicilia, anche solo per una parte dell’anno.

Dall’altro canto – aggiunge – i proprietari delle vecchie case, per i quali l’immobile rappresenta solo un onere economico, potranno cogliere l’occasione per cedere gratuitamente il loro bene ormai inutilizzato, con la consapevolezza di partecipare al processo di valorizzazione e sviluppo della loro città.

Attraverso la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti – conclude il sindaco, Roberto Gambino – ci auguriamo che questa iniziativa possa avere un impatto positivo sull’intera comunità di Caltanissetta e contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile, la vivacità economica e l’attrattività turistica del nostro territorio”.