Caltanissetta: al Cefpas un forum di Endocrinochirurgia il 15 e 16 giugno

Si terrà nella sala congressi del Cefpas di Caltanissetta, il 15 e 16 giugno, per il decimo anno consecutivo, il forum di Endocrinochirurgia presieduto da Francesco Scaffidi Abbate (foto di copertina), direttore dell’Uosd di Endocrinochirurgia dell’ospedale Sant’Elia, con presidente onorario il primario di Chirurgia Giovanni Ciaccio (nella foto in basso)

E’ attesa la partecipazione di diversi relatori provenienti da tutta la Sicilia che tratteranno le patologie endocrinochirurgiche e in particolare la patologia tiroidea.

“L’inaugurazione dell’evento avverrà alle 17 del 15 giugno e si svolgerà in due giorni – spiega Scaffidi Abbate – con la partecipazione degli infermieri, dei dirigenti medici, dei biologi. Sono previste quattro letture magistrali e, successivamente, quattro sessioni che tratteranno di chirurgia tiroidea, del surrene e del pancreas.

Il congresso si concluderà con una sessione video dove i relatori potranno presentare alcuni interventi nelle unità operative. Inoltre è prevista la chirurgia in re-live con la diffusione e presentazione degli interventi che ho effettuato insieme alla mia equipe. Si tratta in particolare di due tiroidectomie per gozzi endotoracici ed una paratiroidectomia, con una nuova tecnica per l’individuazione delle paratiroidi, che utilizzeremo per la prima volta in questa occasione su una giovane paziente”.

“La tecnica che utilizzerò – spiega Scaffidi – è quella dell’autofluorescenza intraoperatoria cioè l’individuazione con verde indocianina che in autofluorescenza si deposita sulle ghiandole paratiroidee facilitando notevolmente l’individuazione delle stesse. E’ un intervento mininvasivo e sarà una tecnica eseguita esclusivamente nella nostra unità con grossi benefici per i pazienti sia come individuazione tecnica che per quanto riguarda la cicatrice estetica”. Il congresso aprirà con i saluti del commissario straordinario Alessandro Caltagirone e del direttore di presidio Benedetto Trobia