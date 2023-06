Vittoria (RG) – La Guardia di Finanza di Ragusa ha denunciato per appropriazione indebita una badante di un ‘anziana signora perché avrebbe continuato a incassare la pensione per 10 anni dopo il decesso (avvenuto nel 2012) dell’ex assistita. La badante aveva una delega sul conto corrente dell’assistita e, approfittando dell’erronea mancata trascrizione del certificato di morte da parte dell’Inps per un mal funzionamento tecnico del sistema informatico, avrebbe effettuato periodici prelievi per circa 150.000 euro sul conto deposito intestato alla defunta.