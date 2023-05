Vallelunga. Educazione alla legalità: promossa iniziativa con gli alunni delle scuole d’infanzia e primaria su raccolta differenziata e rispetto dell’ambiente

VALLELUNGA. Nell’ambito dei percorsi relativi all’educazione alla legalità, l’amministrazione comunale di Vallelunga, insieme ai rappresentanti SEA (servizi ecologici ambientali) della SRR e ATO cl 3 , ha promosso un’iniziativa con gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria dell’istituto Comprensivo di Vallelunga.

Gli alunni hanno assistito ad un spettacolo di marionette, avente come tema il rispetto dell’ambiente e la raccolta differenziata. Agli alunni è stato infine donato un gadget in ricordo della giornata. L’iniziativa è stata realizzata in continuità con quella svolta l’anno scorso che ha avuto come tema il riciclo della carta.

“Ci auguriamo – ha commentato il sindaco Montesano – che tutte le aspettative che stiamo riponendo negli alunni che attualmente sono impegnati nel loro percorso e formativo a 360 gradi, possano un giorno raggiungere i risultati sperati”.