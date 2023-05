Vallelunga. Arriva una nuova figura nel presidio sanitario; si tratta dell’infermiere professionale: è l’esperto Giampiero Acquisto

VALLELUNGA. Arriva presso il presidio sanitario locale l’infermiere professionale, una nuova figura professionale a disposizione dei cittadini. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Montesano.

Si tratta di un vallelunghese, Giampiero Acquisto, professionista specializzato che vanta una lunga esperienza professionale nel campo dell’emergenza sanitaria e che già dalla prossima settimana sarà a disposizione dei cittadini di Vallelunga .

Il sindaco ha così commentato la novità: “Un servizio in più per i cittadini, grazie all’ azione sinergica e condivisa tra le istituzioni per superare le criticità emerse dopo il pensionamento dell”infermiere Mario Gennaro, che contrasta le disuguaglianze soprattutto nelle aree interne e garantisce un’assistenza territoriale e che permette di arricchire la rete dei servizi territoriali offerti come l’ambulatorio infermieristico, la telecardiologia e il ripristino del servizio di vaccinazione presso il presidio sanitario locale”.