Si sarebbe presentato in caserma e avrebbe aggredito alcuni carabinieri. Per questo motivo i militari di Floridia, in provincia di Siracusa, lo hanno arrestato con l’accusa di violenza a pubblico ufficiale e lesioni.

L’uomo, un 30enne, sarebbe giunto nella caserma in stato di agitazione, e avrebbe inveito contro i militari in servizio in quel momento, minacciandoli e aggredendoli fisicamente. Per lui sono dunque scattati i domiciliari.