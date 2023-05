Usa: teenager fa causa al liceo, violato suo diritto di parola. La scuola le ha vietato la propaganda del latte non tradizionale

Una teenager di Los Angeles fa causa al suo liceo per averle vietato di promuovere il latte non caseario, violando così il suo diritto alla libertà di parola. La scuola infatti ha cercato di vietarle la ‘propaganda’ per il latte alternativo: avrebbe potuto condurre la sua battaglia solo esponendo allo stesso tempo le virtù del latte tradizionale.

Lo scontro alla Eagle Rock High School è emblematico della battaglia che da diverso tempo si è aperta sul latte caseario, per decenni punto di riferimento dell’alimentazione americana ma che ora non riscuote più molti consensi soprattutto fra i giovani. Il caso di Marielle Williamson è scoppiato lo scorso ottobre, quando la ragazza ha fatto provare ad alcuni compagni di classe il latte di avena.

Un’iniziativa che aveva riscosso ampi consensi spingendo Williamson a chiedere alla scuola il permesso di organizzare un ‘day of action’ per promuovere i benefici del latte vegetale. La scuola aveva accettato la sua proposta imponendole però di illustrare allo stesso tempo i benefici del latte tradizionale. La ragazza si era rifiutata ritenendo l’imposizione priva di senso e alla fine ha deciso di fare causa alla scuola, accusandola anche di promuovere il latte caseario all’interno dell’istituto tramite annunci ad hoc e poster pubblicitari.