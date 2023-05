Usa, l’amore non ha …età: infermiera di 24 anni sposa 85enne

Lei è Miracle Pogue, un’infermiera di 24 anni, lui Charles Pogue, un signore 85enne. Tuttavia, sembra che i 61 anni di differenza non rappresentino un grosso problema per la coppia, che si è sposata nel 2022 e che ora sta tentando di avere figli tramite la fecondazione artificiale. I due si sono conosciuti nel 2019, quando Miracle lavorava presso una lavanderia a gettoni, subito dopo Charles ha tentato la strada del corteggiamento, riuscendo a conquistare il cuore della bella Miracle. L’episodio proviene dallo stato del Mississippi (USA).

Miracle ha incontrato Charles, agente immobiliare in pensione, quattro anni fa, quando la ragazza lavorava in una lavanderia a gettoni. Il signor Pogue risulta essere più anziano del nonno di Miracle, di ben 13 anni. Come racconta Leggo, l’uomo andava spesso nella lavanderia solo per il piacere di vedere la ragazza. Intervistata al MailOnline, la 24enne ha dichiarato: “Un giorno è entrato lì dentro e ha buttato giù un pezzo di carta e ha detto ‘scrivi il tuo numero’. Era il mio cavaliere dall’armatura scintillante”.

Miracle e Charles si sono sposati l’anno scorso.

In famiglia non tutti l’hanno presa bene. Quando infatti Miracle ha comunicato ai parenti più stretti di essersi innamorata di un uomo molto più grande di lei, la madre, Tamika Phillis, 45 anni, e il nonno 72enne hanno dato la loro benedizione, ma non il padre. All’inizio l’uomo, 47 anni, si è detto contrario. “Mio nonno – ha spiegato la donna – ha detto che se ero felice ed era quello che volevo fare, allora era felice anche lui. Mio padre diceva ‘diavolo no signora, per niente’. Ci è voluto molto tempo per convincerlo, ma gli ho chiesto se voleva perdere sua figlia per sempre. Se non fosse venuto al mio matrimonio, mi avrebbe persa. Gli ho detto che avevo bisogno del suo sostegno e che mi accompagnasse all’altare. Una volta che ha incontrato Charles e gli ha parlato, se ne è innamorato”.

La coppia non vuole rinunciare all’opportunità di avere dei figli e sta tentando la strada della fecondazione in vitro. Charles non ha mai avuto bambini e Miracle desidera averne almeno due nonostante sia consapevole del fatto che il marito potrebbe lasciarli presto. “Voglio che abbia una discendenza – ha svelato la ragazza – Forse l’età di Charles ci impedirà di avere figli, ma io ho una mente aperta. Potrebbe non funzionare”. Sui social la coppia è stata aspramente criticata, ma a Miracle poco importa:

“Le persone che fanno commenti online non fanno differenza, lasciamo semplicemente che facciano le loro cose. Siamo molto felici insieme. Non vediamo l’ora di creare una famiglia insieme”. La 24enne si dice innamorata del marito: “Mi prendo cura di Charles. Lui dice che potrebbe non essere qui tra cinque anni. Gli dico che lo farà e sopravvivrà a tutti noi. So realisticamente che starò in giro più a lungo di lui, quindi cerco di vivere, divertirmi e sperimentare il più possibile con lui”.