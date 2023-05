Un informatore riceve 279 milioni dalla Sec negli Usa, è record: nessuna talpa è stata pagata così tanto dall’agenzia Usa

Un informatore che ha portato l’azienda per la quale lavora a pagare più di 4 miliardi di dollari di multa è stato premiato con 279 milioni di dollari dalla Sec, la Consob americana. Lo riportano i media americani. Si tratta di un importo record, il più alto nella storia del programma ‘whistlebower’, creato nel 2012.

Per tutelare la talpa, la Sec non ha rivelato nessun dettaglio a partire dall’azienda ma si è limitata a precisare che l’indagine delle autorità nei confronti del suo datore di lavoro non è scaturita dalle sue informazioni che, tuttavia, hanno consentito di formulare le accuse.

Il programma informatori è finanziato da un fondo speciale integrato dalle sanzioni che le aziende versano alla Sec. Chiunque fornisca informazioni “precedentemente sconosciute, credibili e tempestive” può ricevere dal 10% al 30% dei pagamenti effettuati dalla sua azienda se viene effettivamente multata.