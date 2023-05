Sicilia, nelle urne vantaggio al Centrodestra. A Catania Enrico Trantino vince a primo turno

“Queste amministrative ci consegnano un centrodestra in grande vantaggio. Dentro questo dato Forza Italia, lo vedremo dai risultati delle liste a breve, avrà un ruolo significativo”.

A dirlo è Marcello Caruso, commissario di Forza Italia in Sicilia, ospite di VideoRegione, commentando i primi dati della tornata elettorale nell’Isola, un appuntamento che secondo il leader forzista è stato anche “un banco di prova per il Governo regionale”.

“Credo che la tenuta della coalizione sia innegabile – aggiunge – e a Catania registriamo un dato, oserei dire bulgaro”.

“La maggioranza di centrodestra esce vincitrice e conquista ancora la fiducia dell’elettorato – conclude -. E’ una grande soddisfazione anche per noi di Forza Italia che abbiamo lavorato per tenere unita la coalizione, considerando l’unità un valore assoluto”.

“Sinistra ancora una volta sconfitta ed effetto Schlein non pervenuto nemmeno in Sicilia. A Catania un risultato straordinario ottenuto da Enrico Trantino che stravince le elezioni, dimostrando come la scelta del candidato sindaco di Fratelli d’Italia e condiviso da tutti gli alleati, sia stata una mossa giusta e vincente. La coalizione di centrodestra, oltre che a livello nazionale, si conferma granitica anche sul territorio, alla faccia di una sinistra che parla tanto ma agisce poco. In attesa degli altri risultati dei capoluoghi siciliani dove restiamo fiduciosi, rivolgo gli auguri di buon lavoro al neo sindaco di Catania Trantino, anche a nome di tutti i deputati siciliani”. Lo dichiara il vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina