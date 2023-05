Settimo figlio per Robert De Niro a 79 anni: la bambina si chiama Virginia, come la madre dell’attore

È una bambina a rendere Robert De Niro papà per la settima volta e si chiama Virginia, come la madre dell’attore (Virginia Admiral, scomparsa nel 2000). Lo ha rivelato Cbs News durante il talk show mattutino, mostrando anche una foto. De Niro, 79 anni, aveva annunciato a sorpresa durante un’intervista a ET Canada di essere diventato di nuovo padre, senza fornire ulteriori dettagli. È ufficiale anche il nome della mamma della piccola: Tiffany Chen, campionessa di arti marziali.

I due si sono incontrati la prima volta nel 2015 sul set di The Intern (Lo stagista inaspettato). All’epoca De Niro era ancora sposato con Grace Hightower. Nel 2021 l’attore è stato fotografato con Chen in Europa: i due si scambiavano tenerezze su uno yacht con amici. Sono stati visti di nuovo assieme nell’aprile del 2023 a Los Angeles, un mese prima dell’annuncio dell’arrivo del settimo figlio.

Conversando con Page Six, De Niro ha detto che la gravidanza è stata voluta: “Come si fa a non pianificare una cosa del genere?