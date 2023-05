Scuola e Sport: più di 1000 ragazzi per il ritorno della Staffetta “21 del Cima”

I ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado hanno partecipato alla staffetta “21 del Cima”.

Finalmente, dopo la pandemia, il Comune ha di nuovo organizzato la “Staffetta 21 del Cima”. L’evento si è svolto il 23 febbraio 2023 in via XX Settembre a Conegliano, nell’ambito delle Giornate dello Sport.

Quando sono arrivati era già tutto pronto: c’erano i commentatori e le volontarie che offrivano il tè e i biscotti ai ragazzi, una volta finita la corsa.

Tutti i ragazzi degli Istituti, uno alla volta, hanno gareggiato impegnandosi molto e dando il meglio di sé.

Le classi che sono arrivate sul podio sono state: le “Mazzini” terze, le “San Francesco” seconde e prime le “ Dante”.

Queste sono state le parole di un bambino: -E’ stato molto faticoso, ma ne è valsa la pena -.

I ragazzi sono tornati a correre e a divertirsi. E’ stata una giornata speciale per tutti.

Questo evento è stato organizzato per riunire tutte le scuole e far divertire gli alunni e sembra aver avuto successo.

Pietro, Alessandro, Filippo, Fatima