E’ di un morto e di un ferito in condizioni gravissime lo scontro frontale fra due moto avvenuto all’ingresso di Cala Gonone in Sardegna.

Per il primo dei due centauri non c’è stato nulla da fare essendo morto sul colpo, nel caso del secondo, invece è stato trasportato in condizioni gravissime a Nuoro. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco e il 118, anche le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.