Reliquie Giovanni Paolo II consegnate in cattedrale Agrigento

E’ stata donata all’Arcidiocesi, in occasione del XXX anniversario della visita di papa Giovanni Paolo II, una reliquia ex sanguine del pontefice polacco. Lo ha fatto il cardinale Stanislao Dziwisz. La teca, incastonata in una icona, sarà consegnata, in forma privata, all’arcivescovo Alessandro Damiano, domani alle 10.30 prima della celebrazione eucaristica in cattedrale e sarà custodita nel palazzo arcivescovile.

A consegnare la reliquia saranno Danylo Tkanko e Omar Giampaolo Mohamed Ahmed. Il sindaco Francesco Miccichè consegnerà l’icona donata dalla fondazione Teatro Valle dei Templi. Autore dell’icona è un artista ucraino, Ro