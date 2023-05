Omicidio a Palermo, ucciso per gli affitti arretrati: confessa padrone di casa della vittima

Ha confessato il delitto Giuseppe La Corte, 77 anni, l’uomo che questa mattina ha sparato alcuni colpi di fucile a Aleandro Guadagna di 31 anni. Nel corso dell’interrogatorio La Corte, residente a San Martino delle Scale, frazione di Monreale (Palermo), non ha mostrato alcun pentimento e alcun momento di tensione. Dal 2015, da quando ha affittato la casa a Guadagna erano nati dissidi. I pagamenti erano a singhiozzo e il padrone di casa doveva ricevere diverse mensilità.

Oggi l’ennesimo chiarimento finito nel sangue. Guadagna non aveva intenzione di saldare fino in fondo il suo debito. La Corte questa mattina aveva scritto un sms al figlio. “Vado a risolvere la questione degli affitti”. Non appena il figlio ha compreso quello che era successo ha chiamato il padre e ha detto di consegnarsi ai carabinieri e non fare più sciocchezze.

Le indagini sono state condotte dalla compagnia di San Lorenzo e coordinate dal pm Giorgia Righi. La Corte è stato fermato con l’accusa di omicidio aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione.