Mussomeli, Tavola Rotonda “Servizi Sociali Comunali; funzioni, rapporti con l’A.G. e P.G. e individuazioni di prassi condivise”.

MUSSOMELI – Organizzata dal Comune di Mussomeli, si terrà il 16 maggio 2023, alle ore 9,30 presso la scuderia del Castello Manfredonico, la Tavola Rotonda su “Servizi Sociali Comunali: funzioni, rapporti con l’A.G. e P.G. e individuazioni di prassi condivise”. Il programma, introdotto e coordinato dall’Assessore alla Politiche Sociali del Comune di Mussomeli Daniele Frangiamore, prevede i saluti di: On. Giuseppe Catania, Deputato Regionale e Sindaco di Mussomeli; – dott.ssa Chiara Armenia, Prefetto di Caltanissetta; dott.ssa Nunzia Nuccia Albano, Assessore Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro; – dott. Paolo Amenta, Presidente ANCI Sicilia; – Rag. Rosalia Lo Brutto, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caltanissetta. Interverranno dott. Umberto Zingales, Presidente del Tribunale per i Minorenni Caltanissetta; dott. Rocco Cosentino Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Caltanissetta; Col.Vincenzo Pascale Comandante Provinciale dei Carabinieri Caltanissetta; Col. Stefano Gesuelli comandante della Guardia di Finanza Caltanissetta; Vice Commissario Marcantonio Di Dio, Questura di Caltanissetta; dott. Giuseppe Ciulla, Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Sicilia; Avv. Piero Sorce, Avvocato del Foro di Caltanissetta; Prof. Antonio La Spina, Sociologo; dott. Giuseppe Lombardo Psicologo e Psicoterapeuta. Corso accreditato ai fini formativi per gli Ordini degli Assistenti Sociali Sicilia, Avvocati Caltanissetta, Consulenti del Lavoro Caltanissetta e Psicologi di Sicilia.