Mussomeli, ritorna la sagra della ricotta e del cannolo fra degustazioni, musica e cabaret

MUSSOMELI – Ritorna La Sagra della ricotta e del cannolo sabato 6 maggio e domenica 7 maggio 2023 in Piazza della Repubblica. E pIù specificatamente la sera con la degustazione di tuma, ricotta e cannoli a partire dalle ore 21; a seguire, alle ore 21,30 cabaret con Stefano Piazza “Trappola per siculi”, alle ore 23 MUSICA LIVE : SENZAZIONE SONORA BAND. Domenica 7 maggio : dalle ore 8,30 alle 10,00 colazione con ricotta calda; dalle ore 9,00 alle 13,00 c’è, invece, la distribuzione di cannoli. E’ prevista l’animazione per bambini con gonfiabili e giostrine .