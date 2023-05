Mussomeli. Premiati i vincitori al IV Concorso Musicale Nazionale “Josè Cardinale”

MUSSOMELI. Nei giorni scorsi, nella sala ricevimenti “Al Castello” di Mussomeli, ha avuto luogo la cerimonia di premiazione del Concorso Musicale nazionale “Josè Cardinale”, promosso dall’ Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci “, in particolare dai docenti di strumento musicale, Assunta Catalano, Floriana Gallo, Benedetto Licata e Giuseppe Romano e diretto dalla professoressa Alessandra Camerota.

Nel ricordo di Josè, alunno dell’Istituto, musicista e maestro di banda, giovani talenti, provenienti da esperienze musicali diverse, si sono confrontati a suon di musica in una manifestazione altamente formativa che si rinnova con successo da qualche anno.

Da programma la serata finale avrebbe dovuto svolgersi presso le scuderie del Castello Manfredonico, ma le avverse condizioni atmosferiche non lo hanno consentito.

Alla presenza della Dirigente scolastica, della madre di Josè, signora Maria Giovino, del Sindaco e Onorevole Giuseppe Catania e degli Assessori Jessica Valenza, Daniele Frangiamore e Seby Lo Conte, i vincitori hanno ricevuto il premio ambito.

La giuria, composta dai Maestri Francesco Nicolosi, Giovanni Nicola Ognibene e Daniele Priolo e presieduta dal Maestro Daniele Riggi, docente di pianoforte presso l’Istituto Superiore di studi Musicali “ Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, ha decretato come vincitori assoluti i seguenti musicisti: per la sezione Kinder, violino, Debilio Sofia, per la sezione IV , categoria C, solisti SMIM, pianoforte Brancato Mauro Giuseppe, per la sezione V, categoria C (9-25 elementi), Ensemble “Falcone – Borsellino” di Favara, per la sezione VII, categoria C, pianoforte, Musumeci Giuseppe.

Il premio Cardinale è andato all’orchestra I. C. “Don Rizzo” di Ciminna, sezione V, categoria C (oltre 25 elementi), la menzione speciale per l’originalità di esecuzione, dieci mani su chitarra, invece, è andata agli alunni dell’I.C. “Falcone – Borsellino” di Favara. La cerimonia è stata aperta dalla “ Leonardo’s Ensemble” sulle note della colonna sonora del film “I pirati dei Caraibi”.

Al concorso hanno partecipato molti musicisti provenienti da diverse scolaresche siciliane e del resto d’Italia, in presenza e a distanza. Le esibizioni hanno avuto luogo nei locali della Scuola e del Castello; a far da guide turistiche, all’interno dell’antico maniero, gli alunni delle classi quarte di scuola primaria dell’Istituto.

Con l’augurio che il concorso possa crescere ulteriormente negli anni, diffondere l’amore per la musica e omaggiare il ricordo di Josè, i docenti di strumento musicale della scuola sono già a lavoro per la V Edizione. La graduatoria finale è pubblicata sul sito della Scuola www.primomussomeli.edu.it