Mobilità sostenibile e sicurezza, Continental sponsor del Giro-E

ROMA (ITALPRESS) – Sostenibilità e sicurezza per tutti gli utenti della strada, tra l’attività sportiva e la vita di tutti i giorni. Per la prima volta Continental sponsorizza il Giro-E, manifestazione ciclistica non competitiva che si corre in sella alle e-bike nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia. A Roma, sede dell’ultima tappa del Giro, Continental promuove i suoi principi e i suoi prodotti, come racconta l’amministratore delegato Alessandro De Martino: “Il Giro-E è un esperimento ed una affermazione di sostenibilità, poichè con le bici elettriche si può girare comodamente anche in una città come Roma, ricca di salite e di discese. E poi è attenzione alla sicurezza di tutti coloro che utilizzano la strada, non solo i ciclisti. E’ una bellissima manifestazione che noi, come Continental, volevamo fortemente sponsorizzare”.

All’interno del Giro-E Enel X Way Green Fun Village Continental, atleti e visitatori sono stati coinvolti in iniziative ed attività di education e hanno potuto scoprire i progetti di Continental per una mobilità sostenibile e sicura: “In questa occasione abbiamo deciso di presentare due prodotti. Uno è l’Urban Taraxagum, pneumatico per bicicletta prodotto con l’utilizzo del Dente di Leone, un fiore. Una risorsa a chilometro zero, una nuova tecnologia che abbiamo brevettato. E poi, per l’autovettura, la Tecnologia ContiRe.Tex, un prodotto basato sul riciclo, sul riutilizzo delle bottigliette di plastica PET. Stiamo trovando nuove soluzioni di ogni tipo e stiamo pensando anche a quali tecnologie utilizzare per i mezzi pesanti, camion e trasporto persone. Nuove tecnologie tutte mirate alla sostenibilità e alla sicurezza”.

E non finisce qui. “Abbiamo anche molta tecnologia dal punto di vista elettronico – aggiunge De Martino – per la sicurezza attiva e la sicurezza passiva. Tecnologie che permettono di tutelare pedoni, ciclisti, motociclisti, automobilisti, mezzi pesanti e passeggeri. Gli utenti della strada sono tantissimi e per tutti stiamo sviluppando nuove soluzioni”. Ambiziosi e determinati: Continental lavora per diventare la prima casa produttrice di pneumatici sostenibili.

