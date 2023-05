Agenti della Squadra mobile di SIRACUSA hanno operato un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino afghano e di un altro uomo di 33 anni, originario del Kazakistan per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per lo sbarco avvenuto ieri.

Per i due stranieri si sono aperte le porte del carcere. Il cittadino afghano, per aver fatto rientro illegale in Italia, e’ anche accusato di reingresso illegale nel territorio nazionale.