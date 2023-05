Messico: scontro tra un furgone e un tir, 13 morti. I veicoli in fiamme dopo la collisione

Almeno 13 persone sono morte ieri dopo che un furgone si è scontrato con la parte posteriore di un camion merci su un’autostrada a Tamaulipas, nel nord del Messico, secondo quanto riferito dalla Segreteria per la pubblica sicurezza (Ssp) statale.



L’incidente è avvenuto al chilometro 80 dell’autostrada Hidalgo-Saragozza, ha spiegato la Ssp. La Protezione civile ha aggiunto in un altro comunicato che entrambi i veicoli hanno preso fuoco dopo la collisione. Secondo la Segreteria, il personale della Guardia di Stato giunto sul luogo dell’incidente non ha trovato il tir che guidava il rimorchio contro il quale si è scontrato l’altro veicolo.

Indagini sono in corso per accertare le responsabilità dell’accaduto