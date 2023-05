Maltempo Sicilia, allagamenti e disagi per tanti automobilisti. Per oggi allerta rossa in tutta la zona occidentale

Pioggia incessante, allerta massima, strade allagate e scuole chiuse. In Sicilia l’allerta rossa diramata dalla protezione civile regionale per i territori di Palermo, Trapani e Agrigento, dove piove senza sosta dalla scorsa notte, sarà valida per tutta la giornata. A Palermo al momento i maggiori disagi: molte le strade allagate nella borgata di Mondello, chiuse al traffico viale Regina Elena, dove sono intervenuti personale della polizia municipale, della protezione civile e una squadra dell’Amap.

I vigili del fuoco sono già intervenuti a Palermo dopo la segnalazione di inflitrazioni d’acqua all’interno di appartamenti nelle zone di via Oreto, via Roma, via Altofonte e nei pressi del tribunale. Strade allagate anche in centro e in via Messina Marine. Secondo il bollettino meteo diffuso dalla protezione civile, oltre ai temporali sono previste forti raffiche di vento e mareggiate soprattutto lungo le coste.

A causa del maltempo è stata rinviata a Palermo la consegna, prevista per questa mattina, da parte della Regione del padiglione riqualificato alla Missione di speranza e carità. Agrigento occhi puntati sulla costa, soprattutto nella frazione balneare di San Leone ma anche a Licata ea Sciacca, zone soggette spesso ad allagamenti.