Incoronazione, il re e la regina incoronati salutano dal balcone

Il re e la regina appena incoronati sono apparsi sul balcone di Buckingham Palace con un gruppo selezionato di membri della famiglia reale mentre The Mall era sommerso da decine di migliaia di britannici esultanti. La coppia reale ha salutato le folle riunite davanti a palazzo prima di un flypast, che ha dovuto essere ridotto solo agli elicotteri e alle frecce rosse a causa della forte pioggia a Londra.

Al The Mall C’era un mare di persone, molte delle quali corse per avvicinarsi al Palazzo e intravedere il Re e la Regina dopo la loro storica incoronazione, guardata da 100 milioni di persone in TV in tutto il mondo.

A Carlo e Camilla sul balcone si sono uniti il principe e la principessa di Galles, i loro figli, il duca e la duchessa di Edimburgo e la Principessa Anna. Come previsto il principe Harry non era presente. Secondo le ultime indiscrezioni, non ancora confermate, al termine della cerimonia si sarebbe recato subito a Heathrow da dove è decollato per la California.