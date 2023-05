Il maltempo flagella Palermo, paura a Mondello: strade sommerse dall’acqua

Il maltempo flagella Palermo. Sono tante le segnalazioni di allagamenti in città a causa della forte pioggia che si sta riversando sul capoluogo siciliano. Paura a Mondello, dove le strade della borgata marinara sono ormai sommerse dall’acqua e quasi impraticabili. Lavoro straordinario anche per i vigili del fuoco, che sono dovuti intervenire in cinque appartamenti in città per criticità legate alle infiltrazioni d’acqua. Ricordiamo che la Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di allerta rossa per la giornata di oggi.

Situazione critica Mondello

Come raccontano le immagini raccolte dalla nostra redazione, la situazione più critica riguarda l’area marinara di Mondello. Qui, infatti, le strade risultano in molti casi ormai sommerse dall’acqua, che sommerge i marciapiedi attigui. Criticità vengono segnalate su via Principe di Scalea, via Teti, via Galatea, viale dell’Olimpo e via Castelforte. Problemi, in particolare, su viale Regina Elena, che risulta al momento chiusa al traffico. Sul posto il personale della polizia municipale, della Protezione Civile e una squadra dell’Amap

Infiltrazioni negli appartamenti, interventi dei vigili del fuoco

Problemi segnalati anche all’interno di alcune abitazioni. Fatto che ha costretto gli uomini dei vigili del fuoco a cinque interventi straordinari. Opere di messa in sicurezza che il personale del 115 ha effettuati in alcuni stabili delle zone Oreto, Guadagna, via Roma, via Altofonte e Tribunale.

Era stata diramata l’allerta rossa

Un’ondata di maltempo per la quale la Protezione Civile Regionale aveva diramato l’allerta rossa per tre province. Un bollettino nel quale, si legge, erano previsti “forti piogge, temporali, rovesci con forti raffiche di vento e mareggiate”. Un’allerta arancione è stato invece diffusa per le province di Messina, Agrigento, Enna e Caltanissetta; gialla infine per le zone del catanese, ragusano e siracusano. In alcuni comuni, fra cui rientra anche Palermo, è stata disposta la chiusura delle scuole per motivi di sicurezza. (di Pietro Minardi, blogsicilia.it)