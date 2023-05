Gli avvenimenti che hanno segnato la storia della Serie A

La storia della Serie A è costellata di avvenimenti significativi, che spaziano da straordinarie prestazioni individuali a emozionanti sfide per aggiudicarsi un titolo, incredibili rimonte e risultati da record. In questo articolo faremo un viaggio nella storia della massima categoria calcistica italiana per rivivere alcuni dei momenti più importanti, che, nel bene o nel male, hanno lasciato un segno indelebile.

La tragedia di Superga nel 1949

La tragedia di Superga è uno degli eventi più tragici della storia della Serie A. Il 4 maggio del 1949 il velivolo Fiat G.212 della compagnia aerea ALI che trasportava l’intera squadra del Torino si schiantò contro il muraglione del terrapieno posteriore della basilica di Superga, non lontano dal capoluogo piemontese. Le vittime a bordo del velivolo furono 31, purtroppo senza alcun sopravvissuto. All’epoca, il Torino era il club italiano di maggior successo. Denominato il Grande Torino, si era aggiudicato quattro titoli consecutivi in Serie A.

Il Napoli di Maradona dal 1984 al 1991

L’arrivo di Diego Armando Maradona al Napoli nel 1984 segnò l’inizio di un’era che ha lasciato il segno nella storia del calcio italiano. Il Pibe de Oro portò il Napoli al primo titolo di Serie A nella stagione 1986-87, interrompendo di fatto l’egemonia delle squadre del nord, in primis Juventus, Milan e Inter. Maradona fu determinante anche per il secondo scudetto del Napoli nel 1989-90 e per la vittoria della Coppa UEFA nel 1989.

Gli invincibili del Milan nella stagione 1991-92

Sotto la guida di Arrigo Sacchi, il Milan divenne la prima e unica squadra a rimanere imbattuta per un’intera stagione nel 1991-92. La squadra di Marco Van Basten, Franco Baresi, Frank Rijkaard e Paolo Maldini vinse 22 partite e ne pareggiò 12 per concludere con 58 punti, otto in più della Juventus seconda classificata. Questi straordinari risultati non sono ancora stati eguagliati in Serie A.

Scandalo Calciopoli (2006)

Lo scandalo di Calciopoli è una delle controversie più significative della storia della Serie A. Nel 2006 diversi importanti club italiani, tra cui Juventus, Milan, Fiorentina, Lazio e Reggina, furono accusati di aver truccato le partite scegliendo arbitri favorevoli. La Juventus, oltre a essere retrocessa in Serie B, venne privata dei titoli ottenuti nelle stagioni 2004-05 e 2005-06. I bianconeri subirono altresì una detrazione di nove punti. Anche gli altri club coinvolti ricevettero pesanti sanzioni.

Il triplete dell’Inter nella stagione 2009-2010

La stagione del triplete dell’Inter sotto la guida di José Mourinho è un evento memorabile nella storia della Serie A. Con una rosa composta da giocatori del calibro di Javier Zanetti, Wesley Sneijder e Samuel Eto’o, i nerazzurri hanno vinto non solo lo scudetto ma anche la Coppa Italia e la UEFA Champions League, diventando il primo club italiano a realizzare questa straordinaria impresa.

Il trionfo dell’Atalanta, la Dea

Il successo dell’Atalanta degli ultimi anni ha dello straordinario. Sotto la gestione di Gian Piero Gasperini, l’Atalanta, detta anche la Dea, è passata rapidamente dall’essere una mediocre squadra di metà classifica a una delle più competitive d’Italia. Nelle ultime stagioni si è sempre classificata tra le prime quattro, assicurandosi un posto in Champions League, dove ha perfino raggiunto i quarti di finale nella stagione 2019-20.

Il Monza raggiunge la Serie A per la prima volta nella storia

Per la prima volta nella sua storia, il Monza è stato promosso in Serie A lo scorso anno. Fondato nel 1912, il Monza ha trascorso la maggior parte della sua esistenza militando nella serie C, con qualche raro transito in Serie B. La svolta è avvenuta quando l’ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi ha acquistato il club nel 2018. Con nuove risorse e una nuova visione, il Monza ha puntato a raggiungere la Serie A. La strada del Monza verso la Serie A è stata costruita su una combinazione di sagge decisioni gestionali, acquisti oculati e la nomina di un allenatore esperto. Quando Silvio Berlusconi ha preso il comando, ha subito nominato Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, come amministratore delegato del club. Poi ha ingaggiato Cristian Brocchi per guidare la squadra. La conoscenza del gioco e la capacità di Brocchi di motivare i giocatori hanno ricoperto un ruolo fondamentale nel successo del Monza. Il 15 maggio 2022 il sogno del Monza di raggiungere la Serie A diventa realtà. Il club biancorosso si assicura la promozione arrivando secondo in Serie B, a un solo punto dai campioni dell’Empoli.

Questi sono solo alcuni avvenimenti che hanno lasciato un segno nella storia della serie A, che continua a crescere ed evolversi, lasciando presagire che tanti altri momenti memorabili si verificheranno negli anni a venire.