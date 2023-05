Gela, incentivi per il rilancio dell’area di crisi industriale: domande dal 30 maggio

Al via gli incentivi per il rilancio dell’area di crisi industriale di Gela. Dal 30 maggio 2023 alle ore 12.00 le imprese possono chiedere i finanziamenti della Legge 181, gestita da Invitalia. Sono disponibili 21,9 milioni di euro, messi a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che potranno essere richiesti fino a esaurimento risorse.

Le agevolazioni sono attive in 23 Comuni: Gela, Niscemi, Mazzarino, San Cono, Acate, Vittoria, Caltagirone, Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzaria, Butera, Riesi, CALTANISSETTA, Delia, Marianopoli, Montedoro, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Aidone, Barrafranca, Piazza Armerina, Pietraperzia.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di Gela”, avviato con l’Accordo di programma del 23 ottobre 2018 e prorogato a ottobre 2024, con l’obiettivo di rilanciare le attività imprenditoriali e di sostenere l’occupazione. Le domande si inviano attraverso il sito www.invitalia.it. L’Agenzia per lo sviluppo ha già attivato un servizio di affiancamento alla presentazione delle domande che si può richiedere attraverso l’area riservata del sito.