Due nisseni nel congresso nazionale della Democrazia Cristiana: Giuseppe Rocca e Angela Cocita

Giuseppe Rocca e Angela Cocita due giovani nisseni nel direttivo nazionale Dc Il XX Congresso nazionale della Democrazia Cristiana nello scorso weekend hanno portato all’elezione a segretario politico nazionale di Totò Cuffaro. Cuffaro che ha rifondato la Dc in tutto il territorio regionale, adesso cercherà di realizzare un altro sogno: rilanciare il partito a livello nazionale. Renato Grassi e Giampiero Samori sono stati eletti rispettivamente presidente del partito e vice segretario vicario. Del consiglio nazionale, Caltanissetta in totale ha 6 delegati, fanno parte due giovani nisseni di due piccoli comune come Resuttano e Sommatino, Giuseppe Rocca e Angela Cocita. Con Rocca e Cocita per la provincia di Caltanissetta ci sono Franco Bartoluccio, Natino Giannone, Franco Biscotto e Angelo Barranco. Rocca 39 anni, eletto per la 2° volta in Consiglio comunale a Resuttano, coordinatore cittadino della Dc di Resuttano, responsabile del dipartimento sanità e attività sociali per la provincia di Caltanissetta per la Dc, è uno dei giovani più rampanti della Dc. Angela Cocità 24 anni di Sommatino, 2 elezioni anche per lei in Consiglio comunale, risultato sempre la più eletta, l’anno scorso è stata candidata pure alle elezioni regionali. “Nessuno è meglio di Totò Cuffaro – afferma Giuseppe Rocca – lui che ha rilanciato l’esperienza Dc in Sicilia, per guidare il partito in una prospettiva che vada oltre i confini regionali. Un partito aperto, che garantisca diritti, giustizia e che sia protagonista non solo in politica ma anche nella società. La Democrazia Cristiana della circoscrizione nord di Caltanissetta accoglie con grande entusiasmo all’elezione di Totò Cuffaro a segretario nazionale del partito. Abbiamo vissuto delle gradi emozioni in sede congressuale e personalmente sono felice per la mia elezione e quella di Angela Cocita insieme a quella di tutti gli altri. Totò Cuffaro punta alla crescita del partito, dei giovani e delle donne. La mia presenza e soprattutto quella di Angela testimoniano questo trend. Adesso ci prepariamo ai congressi regionali e provinciali, con la convinzione e la certezza che stiamo andando verso la giusta direzione. La Dc si sta preparando con impegno e grande voglia di fare alle elezioni per i comuni di Caltanissetta e Gela”. L’altra eletta in direttivo nazionale è Angela Cocita di Sommatino. “La Dc e Totò Cuffaro mi stanno dando la possibilità di crescere e formarmi come donna e in politica – afferma Cocita- qui si crede fermamente nei giovani e nelle donne. Sono orgogliosa di poter far parte della Dc e dare il mio contributo per la crescita di un partito che si fonda su principi ed ideali. Gli strumenti per aumentare la presenza femminile in politica ci sono, occorre solo la volontà di innescare o rafforzare questo cambiamento che la Dc ha già compiuto”. Un successo nisseno, che Rocca e Cocita vogliono condividere con i commissari di tutti i comuni in provincia di Caltanissetta, il capogruppo all’Ars Carmelo Pace ed i due assessori regionali Nuccia Albano ed Andrea Messina. (FONTE. LA SICILIA Gandolfo Maria Pepe)