Covid: Oms dichiara fine dell’emergenza sanitaria globale

L’Organizzazione mondiale della Salute ( Oms ) ha dichiarato conclusa l’emergenza internazionale legata alla pandemia di Covid-19. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Ghrebreyesus, accogliendo le conclusioni del comitato di emergenza, riunitosi ieri. Il gruppo di lavoro “riunitosi per la quindicesima volta, ha raccomandato la fine dello stato di emergenza a livello internazionale ed io ho accettato l’indicazione”.

Si e’ trattato di una decisione “presa con estrema cautela. Non esitero’ a proclamare una nuova emergenza, se la situazione dovesse cambiare”, ha detto Tedros. L’ Oms aveva dichiarato l’emergenza globale il 30 gennaio del 2020. In oltre tre anni, stando ai dati dell’agenzia, almeno 765 milioni di persone hanno contratto il virus e circa 20 milioni sono morti per cause riconducibili al contagio.

Dall’inizio del 2023 il numero di contagi e decessi e’ andato in calo: nell’ultima settimana di aprile si sono contati 630 mila contagi e 3.500 morti, contro gli 1,3 milioni di positivi ei 14 mila decessi registrati nella prima settimana di gennaio