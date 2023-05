“Controversie in Senologia”, sabato 20 maggio a Caltanissetta il quinto convegno regionale

Si svolgerà sabato 20 maggio 2023 presso l’hotel San Michele di caltanissetta il quinto Convegno Regionale ” Controversie in Senologia ‘ che vedrà riuniti specialisti delle varie branche per dibattere su alcune tematiche ancora controverse della Senologia, tra queste l’uso delle più moderne tecnologie nell’ambito della diagnostica per immagini quali mammografia ecografia risonanza magnetica di recente e entrata in campo anche l’intelligenza artificiale per effettuare diagnosi sempre più precoci e trattamenti personalizzati.