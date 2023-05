Come posizionare correttamente i faretti Led per evitare angoli bui

Se ami le linee pulite nella progettazione delle luci interne e vuoi un modo diretto per indirizzare l’illuminazione, i faretti Led sono la soluzione ideale.

Pianificare un impianto utilizzando questi supporti vuol dire scegliere un sistema moderno, che si mimetizza perfettamente nell’ambiente.

Sono ideali sia per creare un’illuminazione generale, che per gestire la luce in spazi ben definiti. In più, ti consentono anche di risparmiare spazio, evitando i lampadari che ingombrano gli ambienti, soprattutto quelli con bassi soffitti.

Vediamo, quindi, qualche suggerimento per installare i faretti Led in modo da non lasciare zone di ombra.

Il primo passo è valutare gli spazi e la quantità di faretti da installare

Prima di effettuare l’acquisto e il posizionamento dei faretti, devi tener conto della quantità che ti serve.

Una prima domanda che devi porti è quanto grande è la stanza che desideri illuminare e devi valutare l’altezza del soffitto. Inoltre, è fondamentale capire la quantità di luce naturale che arriva nell’ambiente.

Altro fattore determinante è l’utilizzo finale della camera, individuando gli angoli che hanno bisogno di maggiore attenzione. In questo modo, potrai capire di quanti faretti hai bisogno e dove devi installarli.

Chiariti questi aspetti, devi considerare anche la potenza in Watt dei faretti Led. Gli esperti consigliano di considerare 10 Watt per ogni metro quadro, in ambienti piccoli come un ingresso, e 30 Watt a metro quadro per aree più ampie.

Tale valore va suddiviso tra i vari faretti che vuoi posizionare. Ad esempio, se installi tre faretti, devi dividere i Watt in base ai punti da irraggiare.

L’importanza di valutare l’altezza del soffitto

Quando installi dei faretti, devi considerare che il fascio di luce si irradia a forma di cono e sfuma quando arriva a circa settanta centimetri dalla superficie.

Anche con soffitti molto alti, non devi installare un numero maggiore di faretti, ma devi puntare a una maggiore potenza.

Lo spazio tra i faretti led e le pareti

Un suggerimento che ti consente di evitare ombre e angoli bui è quelli di installare i faretti led a 50 centimetri di distanza dalle sezioni laterali dalle pareti e del soffitto. Questa progettazione del sistema di illuminazione con faretti Led ti permette di distribuire in modo uniforme la luce.

Maggiore è il numero di faretti Led, più intenso sarà l’equilibrio creato. In tal senso, però, diventa determinante il modo in cui posizioni i vari elementi.

Una delle regole più utilizzate è quella della divisione a metà dell’altezza del soffitto. Per fare un esempio pratico, se il tuo soffitto misura, dalla superficie, 3 metri, devi installare i faretti a 1,5 metri di distanza l’uno dall’altro.

Se, invece, desideri effetti più estrosi, come quello che simula un cielo stellato, puoi decidere di inserire più faretti di piccole dimensioni molto vicini.

Prima di iniziare, realizza uno schema dettagliato su carta, così che avrai ben chiaro l’effetto finale.

Come evitare le ombre negli spazi ristretti

Nella progettazione di spazi in cui hai necessità di inserire punti di luce che devono illuminare punti specifici, come una scrivania o il piano cottura di una cucina, devi optare per faretti adatti a questo scopo, valutando anche l’apporto della luce naturale presente nell’ambiente.

Meglio utilizzare i modelli con un’angolazione del cono di luce più ristretta, optando per la tonalità più adatta, tra calda e fredda, alla tipologia di intervento che stai eseguendo.

Grazie ai dimmer hai anche la possibilità di dar vita a splendidi effetti di luce e ombra. Infatti, questi sistemi consentono di agire su ogni punto luce in maniera differente. Si tratta, nello specifico, di un interruttore che permette di attivare e disattivare i faretti led, cambiando l’intensità della luminosità.

La gestione degli angoli bui negli spazi esterni

Negli spazi esterni, come verande o un patio, può decidere di utilizzare i faretti Led per raggiungere determinati obiettivi di illuminazione come, ad esempio, creare dei punti luce particolari su alcune zone del giardino, che sia il gazebo oppure una panchina decorativa, o una certa atmosfera.

I faretti sono perfetti, in questi casi, per ottenere una definizione elevata e spazi chiari, così da poter illuminare in maniera ottimale sedie, tavoli, giardini, aree gioco e molto altro ancora. Ma, hai la possibilità di evitare che si generino angoli bui, come avviene utilizzando altri sistemi di luce che non ti consentono di orientare in modo così perfetto la luce.

In definitiva, i faretti led permettono di illuminare ogni zona in ombra della tua casa, grazie alla loro compattezza e versatilità, che li rende installabili ovunque.