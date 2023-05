Caltanissetta. Grandi risultati per gli studenti dell’IISS Russo alle finali regionali dei Giochi della Chimica 2023

CALTANISSETTA. Appuntamento immancabile è quello che ogni anno vede gli studenti dell’I.I.S.S. Luigi Russo di Caltanissetta, diretto dalla Prof.ssa Maria Rita Basta, confrontarsi con studenti di pari categoria nei “Giochi e Campionati Internazionali della Chimica”, manifestazione organizzata dalla Società Chimica Italiana su indicazione ministeriale. Infatti con la Circolare n. 22692 del 6 settembre 2022 e il Decreto ministeriale 207 del 2 agosto 2022, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inserito i Giochi e Campionati Internazionali della Chimica nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 2022/2023.

La competizione si articola in diverse fasi, a partire dalla selezione d’Istituto, fino Campionati Internazionali della Chimica che si terranno il prossimo mese di luglio a Zurigo ed è aperta alle studentesse e agli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado. In particolare, si articola in tre DISTINTE CLASSI DI CONCORSO: la classe A è riservata alle studentesse e agli studenti dei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado (in modo indifferenziato), la classe B è riservata alle studentesse e agli studenti del successivo triennio che frequentano istituti non compresi tra quelli indicati nella classe C, la classe C è riservata alle studentesse e agli studenti del triennio dei nuovi Istituti Tecnici, settore Tecnologico, indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie in tutte le articolazioni Chimica e materiali,Biotecnologie ambientali, Biotecnologie sanitarie.

Quest’anno la selezione d’Istituto è stata curata dal Comitato Organizzatore Nazionale e si è tenuta lo scorso 27 febbraio; il Comitato ha somministrato online in contemporanea a tutti gli studenti d’Italia, n. 40 quesiti a risposta multipla riguardanti vari ambiti della chimica: chimica generale, chimica analitica, chimica organica e biochimica (per la classe C). Solo ventotto studenti siciliani della classe C hanno superato la selezione d’Istituto e per la classe C, nell’intera provincia di Caltanissetta e sulla base del punteggio raggiunto nella selezione d’Istituto, sono approdati alla fase regionale dei Giochi esclusivamente i cinque studenti dell’Istituto Luigi Russo, tutti frequentanti il quinto anno dell’articolazione Biotecnologie sanitarie dell’ Istituto Tecnico; i loro nomi sono: Banda Pietro Pio e Pilato Giuseppe della classe 5AT, Bonsignore Valerio Maria e Cagnina Angelo Malak della classe 5BT, Lipani Cataldo della classe 5DT i quali sono stati convocati lo scorso 29 aprile a partecipare alla finale regionale dei Giochi della Chimica 2023 che si è svolta presso l’Edificio 1 della Cittadella Universitaria, del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Catania e coordinata dal Prof. Agostino Marrazzo.

La fase regionale della selezione nella classe C ha confermato l’ottima preparazione degli studenti della scuola nissena in quanto la graduatoria definitiva, pubblicata il 9 maggio, e nella quale si sono classificate solamente sei delle nove province siciliane, ha visto classificati nuovamente tutti e cinque gli studenti della Russo, che si sono collocati tra il quarto posto (con 123 punti) ed il quindicesimo posto.

La referente scolastica del progetto, Prof.ssa Maria Angela Polizzi, e la Prof.ssa Fiorella Lucia Callari che ha curato la preparazione degli studenti alla manifestazione, si ritengono pienamente soddisfatte del risultato raggiunto e danno appuntamento all’anno prossimo ai prossimi meritevoli studenti, certe che assieme agli altri docenti delle discipline chimiche della scuola, la Prof.ssa Ilaria Matina, il Prof. Gioacchino Giunta e il Prof. Piero Di Benedetto, contribuiranno in modo significativo alla formazione di tutti gli studenti e alla valorizzazione delle eccellenze nel proprio lavoro quotidiano in classe, lavoro appassionato e ricco di entusiasmo