Caltanissetta, Aiello (Lega): “Mercato ortofrutticolo da ristrutturare. Ma dov’è la (promessa) Commissione?”

“Che fine ha fatto la Commissione di Mercato prevista dal regolamento comunale?” – lo chiede il Capogruppo della Lega al Comune di Caltanissetta, Oscar Aiello, a seguito di un nuovo sopralluogo al mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Via Ponte Bloy, che ha determinato la terza Interrogazione della Lega.

“Nonostante le nostre precedenti Interrogazioni – dichiara il Consigliere Aiello – continuano i disagi subiti dai dipendenti in servizio al mercato ortofrutticolo, i quali non avrebbero ancora percepito gli arretrati (maturati da almeno 6 mesi) per l’effettuazione di lavoro notturno, e non avrebbero ancora ricevuto il nuovo vestiario (poiché si aspetterebbe l’approvazione del bilancio 2023). Inoltre – continua Aiello – l’importante Commissione di mercato (che tra i 3 rappresentanti del Comune prevede la nomina del Sindaco di un componente della minoranza), non è stata mai effettivamente istituita così come prevede il Regolamento ed è comunque decaduta per decorrenza del termine quinquennale”.

Il Consigliere Aiello pone l’attenzione su un altro importante aspetto.

Il precedente Governo regionale di centrodestra, con delibera regionale n.594 del 17/12/2020, aveva inserito tra i 50 milioni di euro stanziati anche i lavori di ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di Caltanissetta.

“Tali lavori – fa sapere Oscar Aiello – dovrebbero iniziare a Giugno 2022, occorre pertanto capire come l’Amministrazione Comunale ha pensato di garantire il commercio di ortofrutta durante la ristrutturazione. Dobbiamo tutelare gli operatori commerciali – conclude il Capogruppo della Lega – l’operatività del mercato non può subire interruzioni o rallentamenti”.

Dopo il nuovo sopralluogo i Consiglieri della Lega, Oscar Aiello e Valeria Visconti, hanno presentato al Sindaco Gambino un’altra Interrogazione finalizzata alla valorizzazione del mercato per:

1. Ottenere aggiornamenti in merito all’erogazione degli arretrati spettanti ai dipendenti in servizio al Mercato e alla fornitura del nuovo vestiario da lavoro;

2. Sapere quando la Commissione di Mercato verrà legittimamente istituita secondo le disposizioni regolamentari;

3. Conoscere quando inizieranno i lavori di ristrutturazione e come l’Amministrazione comunale vorrà conciliare l’esecuzione degli stessi ed il proseguimento dell’operatività del Mercato, che ovviamente non può cessare.