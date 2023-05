Burro di cocco, la proposta vegetale da sperimentare in cucina

Una crema saporita, salutare e anche versatile, di origine vegetale da usare in diverse preparazioni in cucina. Se stai cercando qualcosa di questo tipo che può sostituire il burro o anche la panna di origine animale, la risposta è solo una: la crema di cocco, un prodotto ancora poco conosciuto ma che può rispondere a tantissime esigenze, soprattutto in cucina.

Non è altro che l’olio di cocco ma in forma solida, simile proprio al burro e che fonde a bassissime temperature. Bastano 24-25 gradi per averlo liquido senza conservalo in frigorifero. Queste specifiche, ovviamente, sono riferite al burro di cocco puro e dunque vergine, quello che non ha subito nessun tipo di trattamento mantenendo inalterato il suo sapore ed il suo profumo e anche tutte le sue proprietà e benefici.

Il burro di cocco si presta bene a tantissime preparazioni, non solo dolci come erroneamente si po’ pensare, ma anche salate e perfette anche per chi segue una dieta crudista in quanto, come visto, si fonde sotto i “canonici” 42°C e per questo si pone come prezioso alleato nella preparazione di ricette raw. Ma dove trovare un burro di cocco che abbia queste caratteristiche e che dunque sia puro e senza trattamenti? Puoi affidarti a CiboCrudo che nel suo shop online ospita solo alimenti accuratamente selezionati, la maggior parte dei quali certificati biologici e molti anche VeganOK. La crema di cocco che propone è prodotta con sola polpa naturale di cocco biologico e non ha subito alcuna alterazione chimica o cottura invasiva.

Una proposta veramente sana e genuina ma anche molto golosa. È cremosa, ricca di principi nutritivi e priva di tutti i grassi saturi che si trovano nel burro e nelle panne commerciali di origine animali. Dal gusto delicato, è perfetta per integrare torte, sia dolci che salate, e tante altre ricette senza rinunciare al gusto ma promuovendo una vita sana e longeva.

Come utilizzare il burro di cocco? Visto il sapore dolce permette di diminuire le quantità di zucchero, ottimo per creare la sfoglia delle torte al posto del burro e arricchire frullati e succhi di frutta fatti in casa. Ideale variante vegetale per chi ha scelto di eliminare dall’alimentazione gli elementi di origine animale. Attenzione a non confondere la crema con l’olio di cocco che è un olio vegetale, estratto sempre dalla stessa pianta, trattando il frutto e dunque più grasso. La crema si ottiene, invece, macinando delicatamente la polpa essiccata, fino a raggiungere una consistenza simile al burro.