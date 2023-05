Brasile: condannato a mille anni per lo stupro della figliastra. Abusi commessi almeno 90 volte da quando la vittima aveva 8 anni

In Brasile, un uomo è stato condannato a 1.080 anni di carcere per aver stuprato la figliastra in almeno 90 diverse occasioni nello Stato meridionale di Santa Catarina. L’aggressore è stato arrestato in flagrante dopo essere stato sorpreso dalla madre della bambina. La condanna è una delle più pesanti nella storia della giustizia dello Stato. Le violenze erano iniziate nel 2019, quando la vittima aveva appena otto anni, e sono proseguite fino al 2023.

L’uomo ha approfittato della condizione vulnerabile della piccola a causa dell’età e della sua condizione di patrigno, che gli ha permesso di stare da solo con lei, secondo gli inquirenti. La madre della vittima un giorno è tornata a casa senza preavviso e ha sorpreso il compagno.

Nonostante lui abbia cercato di impedirle di entrare nella stanza, la donna è riuscita a vedere la bambina avvolta in abiti non suoi. Ha quindi chiamato la polizia facendolo arrestare.