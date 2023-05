Autobus giù da una scarpata: tre ricoverati in codice rosso

Un autobus è uscito di strada a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. Secondo le prime informazioni a bordo c’erano una ventina di ragazzi delle scuole superiori: l’autista era rimasto incastrato, ma sarebbe stato estratto cosciente.

Il mezzo è precipitato in una scarpata per oltre 200 metri, all’altezza del comune di Zeri, sulla strada provinciale 37. Sul posto oltre alle squadre di terra dei vigili del fuoco e del 118. Tre dei 19 passeggeri sono stati trasportati in ospedale per i traumi riportati.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, sarebbero stati trasportati in Ospedale in codice rosso due ragazzi di 16 anni e una donna di 76 anni.