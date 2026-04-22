Nel Messinese scoperti 27 lavoratori in nero e 31 irregolari

La Guardia di Finanza di Messina, con la collaborazione degli ispettori dell’Inps e dell’ispettorato Nazionale del Lavoro, hanno controllato due imprese di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione a Barcellona Pozzo di Gotto scoprendo 27 lavoratori in nero e 31 irregolari. Sono state elevate sanzioni pecuniarie per un importo di 570.000 euro. L’operazione è lo sviluppo di un’attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura di Barcellona PdG che a ottobre 2025 aveva già portato agli arresti domiciliari nei confronti di due imprenditori accusati di sfruttamento di 9 lavoratori addetti alle colonnine di erogazione del carburante. (ANSA).