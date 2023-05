Alluvione E.Romagna, Salvini “Si corre per riaprire strade e ferrovie”

CATANIA (ITALPRESS) – “Domenica sarò a Bologna e poi in terra di Romagna, spero di potere riaprire strade, autostrade e ferrovie nei prossimi giorni. La riapertura era prevista per il ponte del 2 giugno, se riusciamo faremo prima. Stiamo correndo per riuscire a fare tutto in fretta e a trovare altri soldi: sindaci e imprenditori hanno bisogno di fondi subito”. Così il ministro e leader della Lega, Matteo Salvini, a Catania per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le amministrative.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).