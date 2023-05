Agricoltura, frodi all’UE: carabinieri, in Sicilia 9 denunce e sequestri per oltre mezzo milione in 4 mesi

Nove persone denunciate per truffa aggravata, 8 segnalate alla Procura regionale della Corte dei conti di Palermo beni e disponibilità finanziarie per oltre 589mila euro sequestrate. E’ il bilancio dell’azione del reparto carabinieri Tutela agroalimentare di Messina nel primo quadrimestre dell’anno. Delle nove persone denunciate 5 sono nella provincia di Messina e 4 nell’Agrigentino. Per loro l’accusa è di truffa aggravata finalizzata al conseguimento illecito di contributi pubblici destinati al comparto agricolo ed erogati dall’Agea, per un importo complessivo di 490.308,39 euro.

Alla magistratura contabile sono state segnalate 8 persone, ritenute responsabili di danno erariale. Fanno capo a una società in provincia di Messina, una in provincia di Agrigento e una ditta individuale del Palermitano. In provincia di Messina sono stati sequestrati 145 titoli di pagamento Agea del valore di 28.752,05 euro e, per equivalente, beni mobili, immobili e somme di denaro, fino alla concorrenza di 239.074,02 euro. Medesima ordinanza ha disposto l’applicazione di misura cautelare interdittiva, per la durata di un anno, dall’attività di impresa e di ogni ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa nei confronti di due indagati.

In provincia di Crotone, invece, sono stati sequestrati titoli di pagamento, somme di denaro, beni mobili e immobili fino alla concorrenza di 321.883,30 euro. Infine, il reparto Tutela agroalimentare di Messina, in relazione a procedimenti pendenti presso la Procura Europea, ha elevato sanzioni amministrative per un valore complessivo di 321.413,77 euro. Queste sono state elevate una, in provincia di Reggio Calabria, per un importo di 163.622,80 euro e una, in provincia di Siracusa, per un importo di 157.790,97 euro.