A Milano morto un uomo contagiato dalla Candida Auris, il “fungo killer”

Un uomo, che era stato contagiato dalla Candida auris – il cosiddetto “fungo killer” – è morto a Milano. L’uomo era stato infettato mentre si trovava in Grecia. Era stato ricoverato da alcuni giorni all’ospedale Sacco per un ictus. Gli esami di laboratorio a cui era sottoposto avevano evidenziato diverse positività, tra cui quella al fungo. Essendo appena rientrato dalla Grecia, non sarebbe un caso autoctono ma importato.

Candida Auris è il fungo resistente ai farmaci che si sta diffondendo in tutto il mondo. Soprattutto è una è un fungo isolato per la prima volta nel 2009 in Giappone dall’orecchio (in latino “auris”) di una donna e si è poi diffuso in diversi Paesi del mondo.

In Italia, il primo caso di infezione invasiva è stato identificato nel 2019 seguito da un focolaio nelle Regioni settentrionali nel biennio 2020-2021″, si legge sul sito Epicentro dell’Istituto superiore di sanità (Iss). “Dal 2019 sono stati descritti e/o notificati sia casi importati che casi autoctoni per un totale di circa 300 casi in un focolaio epidemico che ha coinvolto principalmente Liguria ed Emilia Romagna”. (Ansa)