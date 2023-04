Visitatore solitario ruba preziosa mattonella da Palazzo Reale, ma i Carabinieri, con l’aiuto delle telecamere, lo denunciano

Sono state le telecamere di sorveglianza della Reggia di Caserta, poste lungo il percorso che attraversa gli appartamenti reali, a riprendere la scena di un furto: un visitatore solitario del Palazzo Reale, nell’attraversare la porta d’ingresso che introduce nella Sala delle Battaglie, situata nell’ala ottocentesca, ha calpestato una mattonella decoesa dal pavimento.

Ci ha pensato, è ritornato indietro di qualche passo, si è abbassato ed ha prelevato il “souvenir” nascondendolo in una busta per poi proseguire la visita. La Direttrice, tuttavia, ha informato i Carabinieri della Compagnia di Caserta, che in pochi giorni sono riusciti ad identificare l’autore prima che il prezioso bene potesse essere venduto sul mercato nero. La piastrella è stata recuperata durante una perquisizione e sarà rimessa al suo posto. L’uomo, denunciato, dovrà rispondere del reato di furto di beni culturali.