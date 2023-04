Usa, sparatoria in una festa di compleanno: quattro morti ed almeno 20 feriti

Quattro persone sono rimaste uccise in una festa di compleanno per i 16 anni nello stato Usa dell’Alabama dopo una sparatoria. Lo riferisce la BBC.

Secondo quanto hanno riferito Fox News e la televisione locale WRBL, nella sparatoria sono rimaste ferite almeno 20 persone. L’ufficio dello sceriffo della contea di Tallapoosa e lo State Bureau of Investigation dell’Agenzia delle forze dell’ordine dell’Alabama, tra gli altri, hanno inviato loro agenti per rispondere all’emergenza, nella notte. In un primo momento Fox News, basandosi sulle immagini aveva parlato di un bilancio di sei adolescenti morti.

Nella sparatoria sarebbero rimasti feriti diversi adolescenti, ma anche degli agenti, secondo la WRBL, che ha anche segnalato, in base alle prime informazioni arrivate dagli inquirenti, che la strage sarebbe iniziata a causa di un’alterco durante la festa per i 16 anni di un adolescente.