Usa candeggina e ammoniaca per liberare lo scarico della doccia: 74enne muore intossicata

Una donna di 74 anni, Maddalena Tanzi, è morta per intossicazione nel bagno dell’appartamento in cui viveva.

È stata trovata senza vita dal marito che è riuscito a lanciare l’allarme, prima di perdere i sensi e cadere. L’uomo, che non è in pericolo di vita, è ricoverato al Policlinico di Bari. Stando a quanto si apprende, la donna potrebbe avere usato assieme candeggina e ammoniaca, miscela che ha determinato la nube tossica che si è rivelata fatale. Non è stata disposta l’autopsia.

La tragedia è avvenuta in un appartamento del quartiere Japigia. Secondo quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, la polizia, che ha effettuato i rilievi, esclude che la morte possa essere stata causata da una caduta.

Stando alla testa giornalistica, inoltre, anche gli operatori e gli agenti intervenuti si sono sentiti male dopo essere entrati in bagno