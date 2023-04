Usa: autista sviene, ragazzino si mette al volante e salva scuolabus

Un ragazzino ha afferrato il volante di uno scuolabus e ha frenato, portando il veicolo a fermarsi in sicurezza su una strada trafficata dell’area di Detroit dopo che l’autista era svenuto, secondo quanto dichiarato dalle autorità. “Qualcuno chiami il 911. Ora!”, ha gridato Dillon Reeves, studente di seconda media, a decine di altri ragazzi dello scuolabus mercoledì. Dillon è stato acclamato come un eroe: ha fermato lo scuolabus mentre stava virando verso il traffico in arrivo.

“Nei miei oltre 35 anni di insegnamento, questo è stato un atto straordinario di coraggio e maturità da parte sua”, ha dichiarato Robert Livernois, sovrintendente della Warren Consolidated Schools. L’incidente è stato registrato da una videocamera posta proprio sopra il conducente. Nel video si vede l’autista che si sventola con un cappellino da baseball e informa l’ufficio trasporti che deve accostare. Pochi secondi dopo, Dillon è entrato in azione, premendo il pedale del freno e stringendo il volante.

“Non so se sarebbe potuta andare meglio”, ha detto Livernois, sottolineando che gli adulti hanno aiutato i bambini a uscire dalla porta posteriore. “Quando c’è un’ancora come Dillon che si prende cura degli affari sul bus, è stata davvero una bella giornata per noi”. Dillon ha rifiutato di parlare con i giornalisti giovedì, ma i suoi genitori, Steve e Ireta Reeves, erano orgogliosi.

“Abbiamo un piccolo eroe”, ha detto il padre di Dillon. “È stato sulle mie ginocchia guidando per le strade di campagna, accostando ai vialetti da quando aveva circa 4 anni. È un buon guidatore”.