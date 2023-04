Usa, 16enne va a prendere i fratelli ma sbaglia casa: il proprietario gli spara in testa

Stati Uniti, altra tragedia legata alle armi a Kansas City, in Missouri.

Il 16enne Ralph Pual Yarl è stato gravemente ferito alla testa e a un braccio dal proprietario di un’abitazione che ha sparato al giovane che si era presentato (sbagliando casa) alla sua porta, suonando il campanello, per prendere i suoi fratellini. Buona parte della popolazione di Kansas City è scesa in strada per protestare ed esprimere solidarietà alla famiglia della vittima. Al caso si sono interessati anche importanti star americane come Quentin Tarantino e Halle Barry.

Le condizioni di salute

Ralph Pual Yarl è ricoverato da domenica sera è le sue condizioni sono definite stabili. “Nonostante la gravità delle sue ferite e la gravità delle sue condizioni, Ralph è vivo e si sta riprendendo”, hanno dichiarato gli avvocati della famiglia del ragazzo.

La ricostruzione dell’accaduto

La polizia ha appreso che i genitori di Ralph Pual gli avevano chiesto di andare a prendere i suoi fratelli a un indirizzo sulla 115th Terrace, ma il ragazzo si è recato in una casa sulla 115th Street. Il proprietario della casa è stato preso in custodia e posto sotto custodia per 24 ore prima di essere rilasciato. Gli avvocati della famiglia del giovane ferito hanno rilasciato una dichiarazione chiedendo “un’azione rapida da parte dei pubblici ministeri e delle forze dell’ordine della contea di Clay per identificare, arrestare e perseguire nella misura massima consentita dalla legge l’uomo responsabile di questa sparatoria orrenda e ingiustificabile”.

Matrice razzista?

Alla domanda se la sparatoria possa essere stata di matrice razzista, il capo della polizia ha risposto: “Le informazioni che abbiamo al momento non evidenziano matrice razzista, ma come capo della polizia riconosco le componenti razziali di questo caso”.