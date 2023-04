Tempo di Pasquetta: il sole splende in Italia fino a settimana inoltrata

Le previsioni per Pasquetta. Tempo soleggiato, con solo delle modeste nuvole in transito al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Prevalenza di schiarite anche nel sud-ovest della Sicilia e nel nord delle Marche. Nuvoloso altrove con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, su Abruzzo, Molise al Sud e nelle zone interne e orientali della Sicilia. Quota neve intorno a 1000-1200 metri nell’Appennino. Nel pomeriggio si attenuano i fenomeni su medio Adriatico. Alla sera tendenza a un graduale miglioramento anche al Sud e sulla Sicilia con le ultime residue precipitazioni nel settore ionico e intorno allo Stretto di Messina.Temperature massime per lo più in rialzo al Nord e in Toscana, quasi stazionarie altrove; clima gradevole al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e nelle Isole, valori ancora un po’ sotto la norma sul medio Adriatico e al Sud. Venti settentrionali moderati al Centro-Sud, in particolare sul medio e basso Adriatico, sullo Ionio e in Sicilia dove i mari risulteranno mossi. In prevalenza poco mossi gli altri mari.

Le previsioni per domani.

Martedì con tempo stabile in tutto il Paese: tempo prevalentemente soleggiato al Sud e in Sicilia, velature al Centro e in Sardegna e un po’ di nuvolosità in transito al Nord, più compatta sulle Alpi e in Liguria.Temperature in generale aumento, con punte di 22°C in Sardegna, 20°C al Nord e in Sicilia, leggermente inferiori al Centro-Sud.Venti ancora moderati di Maestrale al Sud e in Sicilia, da ovest o sud-ovest sui mari di ponente. Mari: calmo o poco mosso l’Adriatico centro-settentrionale, mossi o molto mossi i bacini meridionali, da poco mossi a mossi i mari di ponente.

Le previsioni per mercoledì.

Su Sardegna e Sicilia tempo generalmente ben soleggiato.Al Centro-Sud peninsulare cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con isolate piogge nel nordovest della Toscana.Al Nord cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con tendenza ad alcune precipitazioni nella seconda parte della giornata. Nelle Alpi quota neve elevata.Temperature massime in aumento sulle Isole, senza grandi variazioni altrove. Venti da deboli a moderati meridionali sui mari di ponente. Mari: da poco mossi a mossi il Ligure, il Tirreno, il canale di Sicilia e d’Otranto, lo Ionio al largo; calmi o poco mossi i restanti bacini.