Si ribalta autocisterna di carburante, chiuso tratto A19. Tre feriti, uno in gravi condizioni

Un’autocisterna che trasportava carburante si è ribaltata sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo siciliano, poco dopo lo svincolo per Enna, in un tratto a doppio senso di circolazione che è stato chiuso, con uscita obbligatoria a Enna.

Il mezzo pesante si è scontrato con una Toyota Rav 4 che viaggiava in senso contrario, con a bordo una coppia di coniugi, portati in ospedale. L’uomo, ferito gravemente, è stato trasportato con l’elisoccorso; la donna è in codice verde. Anche l’autista del tir è ferito ed è giunto in ospedale in ambulanza.